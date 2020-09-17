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Церковь / События

Более 50 художников примут участие в выставке «Собор церковного искусства Пскова»

05.10.2020 14:51|ПсковКомментариев: 0

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября в Пскове состоится торжественное открытие масштабной выставки современного церковного искусства, которую по инициативе и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона на протяжении последних пяти месяцев организовывал Спасо-Преображенский монастырь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Отметим, что проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральным партнером является Псково-Изборский объединенный музей-заповедник.

Цели выставки - познакомить широкую публику с лучшими образцами современного церковного искусства и художественных ремесел Пскова и Псковской области, а также наметить направления взаимодействия Псковской митрополии с сообществом псковских творцов, объединенных незыблемым каноном и живой традицией православного церковного искусства.

«Невозможно понять и объяснить церковное искусство вне Церкви, потому что оно является проповедью, Богословием. На этой выставке мы хотели собрать воедино всех, кто трудился ранее и продолжает работать на ниве церковного православного искусства в Псковской области, чтобы они могли показать свой опыт не только друг другу, но и всем интересующимся церковным искусством, реставрацией, восстановлением, сохранением наших уникальных объектов наследия - храмов и монастырей. Надеемся, что эта выставка послужит импульсом в дальнейшем взаимодействии художественного сообщества и Псковской митрополии», - отметил иеромонах Серафим наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Выставка для Псковской земли - уникальная. Впервые экспозиция объединит современные произведения, созданные в многочисленных видах искусств и художественных промыслов: архитектура, иконопись, монументальная живопись, резьба по дереву и камню, ювелирное искусство, ковка, керамика, фаянс, шитье, книжная миниатюра, художественная обработка кожи.

«Собор церковного искусства» собрал мастеров, творчество которых связано с Псковом и псковской традицией церковного зодчества: из 54 участников выставки 44 художника проживают в Пскове и Псковской области (Печоры, Себеж, Великие Луки и др).

Отметим, что здесь будет представлено более 200 уникальных экспонатов, многие из которых хранятся в российских и псковских монастырях, храмах, частных собраниях. В первую очередь, это - иконы, фрески, архитектурные проекты, кресты, книги, предметы церковной утвари и церковных облачений.

«Искусство Церкви - непрерывающаяся живая традиция, передающаяся от поколения к поколению, от мастера к ученику. Экспозиция выставки выстроена так, чтобы связать средневековое искусство Пскова с современным церковным творчеством XX - XXI вв.. Центральное место занимают работы мастеров второй половины XX века: наместника Псково-Печерского монастыря, иконописца архимандрита Алипия (Воронов), 1914-1975), иконописца архимандрита Зинона, архитекторов - реставраторов Всеволда Смирнова (1922 - 1966) и Михаила Семенова (1929 - 1996), художника-ювелира Анатолия Елизарова (1937 - 2018), архитектора Сергея Михайлова, иконописца Георгия Гашева. В нелегкие годы гонений на церковь эти художники возрождали, сохраняли и развивали храмовое искусство в нашем регионе. Многие из этих авторов оказали серьезное влияние на развитие православного и современного христианского искусства», - комментирует куратор выставки Аркадий Филинов.

Неординарное явление в современном искусстве церкви представляют работы продолжателей Псковской школы иконописи - изографов Иконописной мастерской Мирожского монастыря Николая Блохина и Алексея Яблочкина. Уже более 20 лет эти художники вдохновенно работают для Церкви, соборно пишут иконы, создают иконостасы в Пскове, а также монументальные росписи в православных храмах России. Специально на выставку из Санкт-Петербурга были доставлены две иконы: «Сошествие во ад», «Похвала Пресвятой Богородицы», которые художники писали 10 лет назад для храма Рождества Христова, построенного по проекту Андрея Лебедева. Так же в экспозицию вошли: икона «Троица с праздниками и евангельскими сценами» Алексея Яблочкина, «Собор всех святых псковских» из Крыпецкого монастыря кисти Николая Блохина и ряд других работ.

Неотъемлемую часть экспозиции представляет группа авторов - продолжателей псковской архитектурной традиции: Андрей Лебедев, Юрий Ширяев, Сергей Михайлов. Известный псковский-храмоздатель, архитектор и защитник «старины» Андрей Лебедев - автор проектов многих храмов, построенных в Санкт-Петербурге, Псковской области, Тольятти, Почаеве. На выставке он представит проекты реставрации нескольких псковских храмов, фотографии воплощенного храмового ансамбля Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Архитектор Юрий Ширяев выставит фотографии реализованных проектов: храм Воскресения в Орлецах, храм Веры, Надежды, Любови и их матери Софии в Крестах. Помимо своих архитектурных проектов Сергей Михайлов покажет работы, выполненные в технике рельефной, маховой резьбы по дереву: складни, триптихи, миниатюрные образки.

Несомненно привлекут внимание монументальные работы и проект иконостаса Валерия Федорова, росписи Любятовского храма Дмитрия Яблочкина; проект росписи храма представит гость выставки - Александр Солдатов. Экспозицию органично дополнят копии псковских икон и фресок 15-16 вв., выполненные Аркадием Филиновым и Ксенией Федоровой. Работая в данном направлении, авторы показывают приверженность и любовь к псковской традиции живописи, их желание развивать это искусство в Пскове.

Псков издревле славился своими мастерами кузнечного дела. На выставке собраны работы продолжателей славных традиций художественной обработки металла: Евгения Вагина (1959-2018), Павла Шаповалова, Александра Деймова. Художник Анатолий Елизаров представлен на выставке двумя иконами в басменных окладах. Это редкие работы мастера, где он предстанет зрителю как изограф, басменный мастер и ювелир в одном лице.

Авторская индивидуальность видна также в работах псковских мастеров церковного прикладного искусства: Юрия Пересады (керамика), Павла Егупца (резьба по дереву), Стройло Александра (художественная обработка кожи), Александра Коростелева (резьба по дереву), Ольги Лебедевой (резьба по дереву).

В выставке участвуют мастера иконописи старшего, среднего и молодого поколений, которые прошли подготовку в иконописных или реставрационных мастерских, получив профессиональные навыки напрямую от мастера. К примеру, Монах Алипий (Оборотов), Георгий Гашев, Анна Кудрявцева, Максим Шешуков, Алла Павлусенко, Светлана Иванова, Христина Белова и многие другие иконописцы раскрывают палитру современной иконописи, ориентированной на разные школы и стили.

Псковская выставка современного церковного искусства привлекает внимание еще и тем, что экспозиция размещается в безмерно красивом, недавно отреставрированном памятнике гражданской архитектуры XVII в. - «Двор Постникова» Псково-Изборского музея-заповедника. К сожалению, долгие годы историческое здание находилось в запустении, в аварийном состоянии. Возрождение купеческих палат Постникова символично происходит с псковским «собором церковного искусства», демонстрируя, что древняя традиция жива и продолжает быть актуальной в церковном творчестве современных художников.

Для научного осмысления современного церковного искусства на примере псковской школы, а также для популяризации современного церковного искусства и художественных ремесел в рамках проекта будет издан печатный и электронный каталог. Одновременно с открытием и работой выставки пройдёт Форум-Собор мастеров церковных искусств, который в конце октября соберёт художников, работающих на псковской земле, представителей научной, музейной, художественной общественности и краеведческого сообщества Пскова и региона.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» будет работать в течение двух месяцев.

Теги: #выставка #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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