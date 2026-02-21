 
Церковь

Состоялся ежемесячный крестный ход вокруг Пскова

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоялся вчера, 20 февраля. Его прошли прихожане храма Нерукотворного Образа Спаса (с Жабьей лавицы) города Пскова и местные жители. Крестный ход возглавил настоятель храма протоиерей Иоанн Муханов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Также в Крестном ходе приняли участие клирик Великолукской епархии протоиерей Иоанн Ильницкий и клирик Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря иерей Алексий Трофимов.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу и чтение акафиста Пресвятой Богородице.

Крестный ход сопровождала передвижная колокольня, установленная на крыше автомобиля настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова иерея Константина Быкова.

Первую остановку крестоходцы сделали у памятника Псковским десантникам 6-й роты в Черехе, где была совершена заупокойная лития по павшим героям-десантникам. Следующую — в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах), где по окончании традиционного молебна настоятель храма иерей Виталий Босов поздравил отца Иоанна Муханова с 60-летним юбилеем. Далее прихожане во главе с духовенством поднялись на гору Соколиху к памятнику святому князю Александру Невскому с дружиной.

 

Последнюю остановку крестоходцы сделали в Орлецах. В храме Воскресения Христова был совершен молебен, затем у стен храма священнослужители отслужили заупокойную литию на могиле протоиерея Михаила Мельника, прослужившего в епархии более полувека. В завершение крестного хода в храме Нерукотворного Образа Спаса (с Жабьей лавицы) был совершен благодарственный молебен Господу.
 

