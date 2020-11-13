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Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед

В четверг, 26 ноября, в 18.00 в рамках Александро-Невских бесед состоится лекция псковского краеведа Тамары Вересовой «Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение».

Николай Николаевич Лохов — русский художник-копиист и реставратор, родившийся в 1872 году в Пскове. Участвовал в студенческих волнениях, был знаком с Владимиром Лениным, в 1907 году эмигрировал в Италию. Лохов был самоучкой — не имея художественного образования, он постигал секреты живописи интуитивно, лично «проживая» всю историю искусства. Его копии отличались безупречной точностью, абсолютной верностью оригиналу. Он сам делал грунтовку и краски по старинным рецептам, повторял фактуру работ, характер штриха, последовательность слоя и глазури, индивидуальные приемы старых мастеров.

В 1920-х годах он начал профессионально заниматься реставрацией и получать заказы от итальянского правительства. В частности, он восстановил фрески Фра Анджелико во дворе монастыря Сан-Марко.

21 декабря 2017 года на здании Псковской гимназии, где учился художник, была установлена мемориальная доска в его честь.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (ул. М. Горького, 67). Трансляция лекции пройдет в группе https://vk.com/club45223105.

Справки по телефону: (8112) 74-79-18 или 72-14-41.