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Петроглифы XVII века обнаружены в Печорах. ФОТО

Фото здесь и далее: rosrest.com

Продолжается разработка комплексных проектов реставрации и приспособления на территории Псково-Печерского монастыря.

Как сообщается на портале некоммерческого партнерства «Российская ассоциация реставраторов», компания «АСМ Групп» (член Российской ассоциации реставраторов) совместно с институтом «Псковгражданпроект» занимается комплексными проектами реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения на территории Псково-Печерского монастыря — Башня Нижних решеток, Башня Верхних решеток, Башня Святых ворот и Лазаревская церковь.

Уже закончены комплексные натурные исследования с постановкой более 150 зондажей и 20 шурфов. Выявлены заложенные бойницы в башнях, конструкции для опускания-поднимания защитных решеток, установлены периоды строительства и перестроек объектов. Готовится эскизный проект.

Обнаружены петроглифы XVII-XVIII веков на Башне Верхних решеток.

Петроглифы (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή - резьба) — это древние изображения, высеченные на стенах и потолках пещер, на скалах или отдельных камнях. Сейчас петроглифами принято называть любое изображение в камне, относящееся к периоду от древнейших культур до Средних веков.