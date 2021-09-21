Веселыми гуляниями отметили Рождество на Гремячей горе. ФОТО

Прихожане храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отметили Рождество веселыми гуляниями.
После праздничной службы, которую сослужил настоятель храма отец Александр Смирнов, для псковичей была организована трапеза, а для детей прошли катания на лошадях и эстафеты на свежем воздухе.
Напомним, Рождество Христово, один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, отмечают сегодня, 7 января.
Ранее в Сети было опубликовано рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Тихона.