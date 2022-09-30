Устройство луковичной главки купола завершают в часовне Снетогорского монастыря

Устройство луковичной главки купола завершается в часовне Четырех Святителей Снетогорского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Как рассказали специалисты, архитектурный облик часовни после реставрации будет соответствовать историческому. Общая концепция реставрации создана по материалам исследований и фотофиксации разных периодов.Следующим этапом станет замена креста на исторический, разработанный в институте «Спецпроектреставрация».
Также в Снетогорском монастыре началась реставрация Приворотной башни.
Как напомнили специалисты, ансамбль Снетогорского монастыря составляют: собор Рождества Богородицы (1310-1311 годы), церковь Николая Чудотворца (1519 год), Архиерейский дом (1805 год), руины церкви Вознесения Господня под Колоколы (первая половина XVI века), Святые ворота и ограда монастыря (XVII - середина XIX века).
Главные монастырские постройки принадлежат к псковской архитектурной школе времени ее расцвета, добавили в АНО «Возрождение».