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Устройство луковичной главки купола завершают в часовне Снетогорского монастыря

Устройство луковичной главки купола завершается в часовне Четырех Святителей Снетогорского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Как рассказали специалисты, архитектурный облик часовни после реставрации будет соответствовать историческому. Общая концепция реставрации создана по материалам исследований и фотофиксации разных периодов.Следующим этапом станет замена креста на исторический, разработанный в институте «Спецпроектреставрация».

«Точная дата строительства часовни не установлена. Здесь находилась икона ХV века "Избранные святые: Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий". Её вывезли в 1913 год и находится в Третьяковской галерее. Часовня поставлена на холме у дороги, ведущей в монастырь, входит в архитектурный ансамбль обители», - говорится в сообщении.

Также в Снетогорском монастыре началась реставрация Приворотной башни.

Как напомнили специалисты, ансамбль Снетогорского монастыря составляют: собор Рождества Богородицы (1310-1311 годы), церковь Николая Чудотворца (1519 год), Архиерейский дом (1805 год), руины церкви Вознесения Господня под Колоколы (первая половина XVI века), Святые ворота и ограда монастыря (XVII - середина XIX века).

Главные монастырские постройки принадлежат к псковской архитектурной школе времени ее расцвета, добавили в АНО «Возрождение».