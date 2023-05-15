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Реставрацию купола церкви Святого Лазаря завершили в Псково-Печерском монастыре

Реставрацию купола церкви Святого Лазаря завершили в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

На конструкцию купола вернули золотые звезды. Часть из них отреставрировали. Утраченные воссоздали заново. Звезды покрыли сусальным золотом.

«Золотые звезды на синих куполах- один из известнейших символов в убранстве архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Являются своеобразной визитной карточкой обители на всех панорамных видах», – отметили реставраторы.

Заканчивается процесс золочения главки Лазаревской церкви. Сусальное золото реставраторы накладывают по лаку мардан, на уже установленном куполе. Работа ведется в специально созданном пространстве, закрытом от воздействия внешней среды (ветра, пыли, осадков).

«Памятник культурного наследия федерального значения "Лазаревская церковь" (1800г., по своему состоянию перед реставрацией, один из сложнейших объектов в анасмбле. Выполнено укрепление фундаментов старинных подклетов, на которых построена церковь. Продолжается реставрация здания», – заключили реставраторы.

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Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.