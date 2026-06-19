Завершены работы по гидроизоляции фундаментов Ризницы Псково-Печерского монастыря

Реставраторы провели работы по устройству глиняного замка на глубине более полутора метров у самого основания Ризницы Псково-Печерского монастыря. Специальный глиняный состав закачивался под давлением с наружной стороны. Гидроизоляция предотвратит попадание влаги в цокольный этаж здания. В настоящий момент выполнены все противоаварийные мероприятия. Завершается реставрация внутри здания. Со стороны фасадов, в месте проведения гидроизоляции, выполнена отмостка и уложена декоративная плитка, сообщило Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области / Мах

Повышенная влажность в этом помещении объясняется особенным расположением этой и многих других построек архитектурного ансамбля монастыря, которые находятся в глубокой складке между холмов. Во время сильных ливней и таяния снега, вода столетиями разрушала кладку стен и фундаментов. Помещения Ризницы находились в аварийном состоянии.

️Трехэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звездами.

️Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687.

В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей.

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились дары царей и жертвователей.

Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.