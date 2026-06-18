Псково-Печерская семинария заняла седьмое место в рейтинге духовных школ РПЦ

Рейтинг духовных академий и семинарий Русской православной церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории России, по которым Псково-Печерская духовная семинария заняла седьмое место, был представлен и утвержден 16 июня на заседании Высшего церковного совета, сообщила Великолукская епархия в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии с государственной аттестации Псково-Печерской духовной семинарии, которая состоялась в начале июня / Великолукская епархия

В 2026 году количество учебных заведений первой, высшей, рейтинговой группы составляет 11. Первые два места рейтинга с одинаковым общим баллом делят Московская и Санкт-Петербургская духовные академии. Сретенская духовная академия с 10 поднялась на 4 место, Вологодская — с 17 на 8 место, Екатеринбургская — с 8 на 3, Псково-Печерская поднялась с 11 места на 7 и Таврическая — с 9 на 5.

С 20 июня Псково-Печерская духовная семинария принимает документы абитуриентов на 2026/2027 учебный год по профилям подготовки «Православная теология» и «Православная теология» (диплом бакалавра церковного образца). Для подачи документов необходимо сдать вступительные испытания по русскому языку, истории и основам православия: сочинение на церковно-историческую тему и собеседование.

Отличительной особенностью Псково-Печерской семинарии является тесная связь с Псково-Печерским монастырем, хранящим многовековые традиции русского православия.

Студенты совмещают качественное богословское образование с участием в жизни древней обители, которая единственная в России никогда не закрывалась. Семинаристы посещают монастырские богослужения, проходят монастырские послушания, общаются с духовниками и братией обители.