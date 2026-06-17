Псково-Печерская духовная семинария заняла седьмое место в рейтинге духовных школ Русской Православной Церкви

На заседании Высшего Церковного Совета 16 июня был представлен и утвержден рейтинг духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории России, по которым Псково-Печерская духовная семинария заняла 7 место, сообщили в Псковской епархии.

Изображение: Псково-Печерская духовная семинария

В 2026 году количество учебных заведений первой, высшей, рейтинговой группы составляет 11 учебных заведений. Первые два места рейтинга с одинаковым общим баллом делят Московская и Санкт-Петербургская духовные академии. Сретенская духовная академия (с 10 на 4 место), Вологодская (с 17 на 8), Екатеринбургская (с 8 на 3), Псково-Печерская (с 11 на 7) и Таврическая (с 9 на 5) духовные семинарии быстрее всего исправили недочеты с прошлой проверки, что определило их новое место в рейтинге.

«В целом же академиям и семинариям данной рейтинговой группы необходимо стабильно поддерживать учебную, научную и воспитательную работу, чтобы удерживать лидирующие позиции», - отметили в епархии.