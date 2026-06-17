Епископ Варнава освятил воинский мемориал на псковском кладбище «Белый Мох»

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и по приглашению губернатора региона Михаила Ведерникова 17 июня епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил чин освящения мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» и заупокойную литию в сослужении секретаря Псковской епархии протоиерея Андрея Вахрушева, духовенства и церковного хора Псковской митрополии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Матвей Елисеев

В торжественном мероприятии, которое проходило в рамках визита полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени, участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместитель Ольга Тимофеева, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители силовых структур, правоохранительных органов, Псковской митрополии, военнослужащие, члены семей участников СВО, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», кадетский корпус, представители комитета семей воинов Отечества.

После официальных приветствий гирлянду воинской славы к мемориалу возложили военнослужащие 76-й дивизии. Присутствующие возложили цветы и почтили память защитников Отечества минутой молчания.

В епархии отметили, что работа по созданию мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» («Крестовское») началась в 2025 году, который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Концепция разработана скульптором Денисом Стритовичем, автором мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском округе и мемориального комплекса на территории погоста Выбуты.

Концепция памятника и место его размещения согласованы с вдовами участников СВО и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона. Скульптурная группа включает фигуру солдата (воина) высотой 2,5 м, элементы экипировки и вооружения.