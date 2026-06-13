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Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на ближайшую неделю

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Расписание богослужений с 13 по 20 июня опубликовали на сайте Псково:Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь

13 июня. Суббота.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Параклисис в Успенском храме в 11:30.
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

14 июня. Воскресенье. Неделя  2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • По окончании: Заказные молебны.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18:00.

15 июня. Понедельник.

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

16 июня. Вторник.

  • Утром: Божественная литургия в в Никольском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
  • По окончании: Панихида в Успенском храме.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

17 июня. Среда.

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

18 июня. Четверг.

  • Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Водосвятный молебен в Успенском храме в 11:30.
  • Молебен с акафистом свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

19 июня. Пятница.

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.

20 июня. Суббота.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
  • По окончании: Панихида.
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
  • Параклисис в Успенском храме в 11:30.
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

 

В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте

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