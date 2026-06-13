Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на ближайшую неделю

Расписание богослужений с 13 по 20 июня опубликовали на сайте Псково:Печерского монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь
13 июня. Суббота.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Панихида.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Параклисис в Успенском храме в 11:30.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
14 июня. Воскресенье. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Заказные молебны.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18:00.
15 июня. Понедельник.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
16 июня. Вторник.
- Утром: Божественная литургия в в Никольском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
- По окончании: Панихида в Успенском храме.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
17 июня. Среда.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
18 июня. Четверг.
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- По окончании: Панихида.
- Водосвятный молебен в Успенском храме в 11:30.
- Молебен с акафистом свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
19 июня. Пятница.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:30. Исповедь в 7:20. Часы в 7:10.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
20 июня. Суббота.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Панихида.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Параклисис в Успенском храме в 11:30.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.