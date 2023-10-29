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Построенную силами Клуба полковников часовню освятили в Себежском районе

Часовню в честь новомучеников и исповедников российских освятили в деревне Глубочица Себежского района по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Чин освящения совершили: протоиерей Пётр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Невеле и иерей Василий Нетреба, настоятель храма Святой Троицы в Себеже.

Часовня была построена по инициативе и силами Клуба полковников.