Построенную силами Клуба полковников часовню освятили в Себежском районе

Часовню в честь новомучеников и исповедников российских освятили в деревне Глубочица Себежского района по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.
Фото здесь и далее: Великолукская епархия
Чин освящения совершили: протоиерей Пётр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Невеле и иерей Василий Нетреба, настоятель храма Святой Троицы в Себеже.
Часовня была построена по инициативе и силами Клуба полковников.