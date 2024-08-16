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Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ

Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Городском культурном центре Пскова 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На выставке представлены работы победителей конкурса, который проводился с 2021 по 2024 годы. За это время в нём приняли участие более 60 фотографов, представивших около 400 работ. Из них жюри выбрало 30 лучших снимков, авторы которых и стали участниками экспозиции.

Посетители выставки смогут увидеть фотографии, запечатлевшие красоту и величие псковских храмов, а также людей, причастных к их жизни и сохранению.

Выставка продлится в течение сентября, вход свободный.

Мероприятие организовано «НПЦ по охране памятников» при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.