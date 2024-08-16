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В Печерском монастыре ждут паломников «на картошку»

Уборка картофеля продолжается в Псково-Печерском монастыре.

В обители ждут помощников, для уборки урожая в закрома. Пост с просьбой приехать на копку картошки появился в сообществе «Тяпка-Chopper (Псково-Печерский монастырь)», объединяющем монастырских помощников-огородников.

«В этом году уборка картошки началась раньше, - сообщили администраторы группы. - Многое уже сделано, но и впереди ещё много трудов. Дорогие, просим святых молитв – очень нужны помощники в уборке урожая. Приезжайте, всех очень ждём!»