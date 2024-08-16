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Православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила 21 ноября

Собор Архангела Михаила и прочих Небесных Сил православная церковь отмечает 21 ноября. Этот день посвящен одному из самых почитаемых ангелов, Архистратигу Михаилу, который является предводителем небесного воинства.

Архангел Михаил занимает особое место в православной традиции. Его имя в переводе с древнееврейского языка означает «кто, как Бог», что подчеркивает его величие и близость к Божественному.

В народном календаре этот день известен как Михайлов день, и с ним связаны многочисленные традиции и обычаи, уходящие корнями в древность, подробнее об этом празднике читайте в новом материале «МК в Пскове».