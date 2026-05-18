ИК-4 в Середке посетил настоятель трех храмов Гдовского округа иерей Григорий Ивасенко

Исправительную колонию №4 управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области посетил иерей Григорий Ивасенко – настоятель храма апостолов Петра и Павла деревни Спицино, храма бессребреников Космы и Дамиана деревни Гвоздно и храма преподобного Серафима Саровского села Ямм Гдовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе визита священнослужитель совершил богослужение в действующей на территории учреждения церкви, где осужденные смогли принять участие в молитве, приобщиться к таинствам исповеди и причастия. Духовная поддержка является важной составляющей процесса исправления и нравственного воспитания лиц, отбывающих наказание.

Кроме того, иерей Григорий Ивасенко провел личный прием осужденных. Каждый желающий смог обратиться к священнику с волнующими его вопросами, получить духовный совет и наставление.