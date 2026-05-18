Псковский университет ФСИН России выступил соорганизатором XVII Международных Александро-Невских чтений

14–15 мая в Пскове состоялись Александро-Невские чтения «Святой благоверный князь Александр Невский. Патриотическое воспитание молодежи в условиях современности», в которых приняли участие представители региональной и муниципальной власти, духовенства, ученые и деятели культуры, курсанты, студенты и аспиранты образовательных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

На торжественном открытии мероприятия в концертном зале Дома офицеров за многолетнее участие в организации Международных Александро-Невских чтений и большой вклад в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи митрополит Псковский и Порховский Матфей наградил благодарственным письмом Псковской епархии доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Юрия Дятлова.

В ходе пленарного заседания прозвучали доклады почетных гостей Александро-Невских чтений, посвященные проблематике использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, формированию образа Александра Невского, духовным основам его правления и другим вопросам.

Во второй день чтений в университете работало четыре секции, на которых участники представили свои работы.

По итогам работы секции «Воинские традиции Александра невского в военной истории России» лучшей признали работу Анастасии Ковалевой.

В секции «Александр Невский: полководец, дипломат, государственный деятель» победу одержала Майя Кашперова.

В работе секции «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов» первое место заняла Ульяна Некипелова.

В секции «Популяризация культурно-исторического наследия Александра Невского» лучшей была признана работа Никиты Янькова.

В образовательном учреждении отметили, что организаторами чтений выступает приход воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова при поддержке правительства Псковской области, региональных министерств по культуре и образованию, Псковского государственного университета, Псковского филиала университета ФСИН России и Фонда Андрея Первозванного.