В этом году Вознесение Господне празднуют 21 мая

Православные христиане в России и по всему миру отмечают 21 мая один из двунадесятых переходящих праздников церковного года — Вознесение Господне. Праздник приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг 6-й недели по Пасхе.

Название праздника отражает его суть — Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа и завершение Его земного служения. Число 40 имеет символическое значение в Священной истории и означает окончание великих подвигов. По ветхозаветному закону, в 40-й день младенцев приносили в храм. Так и Иисус Христос в 40-й день после Воскресения вошёл в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

Победив смерть, Господь вознёс человеческую природу, включая тело, и открыл людям возможность всеобщего Воскресения и вознесения к Престолу Всевышнего. О Вознесении рассказывают евангелисты Марк и Лука, а особенно подробно — книга Деяний Святых Апостолов в 1-й главе. Согласно Писанию, Иисус вывел учеников до Вифании, благословил их, стал отдаляться и возноситься на небо. После этого, по вероучению, Он незримо присутствует рядом с верующими.

Праздник Вознесения символизирует надежду на второе пришествие Христа и вечную жизнь. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Накануне, в среду, отмечают Отдание Пасхи: в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину, традиционно проводится крестный ход, а вечером служится всенощное бдение.