Постриженник Псково-Печерского монастыря, иеромонах Роман (Матюшин) скончался в Белграде, возвращаясь на Родину

Постриженник Псково-Печерского монастыря, иеромонах Роман (Матюшин) скончался в аэропорту в Белграде, возвращаясь умирать на Родину, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на своей странице «ВКонтакте».

«В последний день Пасхи. Успел. Он лежал в дощатом гробу в Лосицах — и встал. Он лег сегодня в Белграде — и встанет. Велик и славен Христианский Бог. Сербы, спасибо вам, что приютили одиноко идущего. Псковщина, прими своего иеромонаха в Ветровскую землю. Господи, упокой душу новопреставленного иеромонаха Романа в селениях праведных. Сотвори ему вечную память», — говорится в сообщении митрополита.

Иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин) — поэт, автор стихов и духовных песнопений, член Союза писателей России.

Родился 16 ноября 1954 года в селе Рябчёвск Трубчевского района Брянской области. В 1972 году поступил на филологический факультет Калмыцкого государственного университета. После университета был рабочим силикатного завода, грузчиком в лесу на пилораме, плотником, учителем музыки в школе, художественным руководителем в Доме культуры — и одновременно с этим писал стихи, рассказы и песни.

Стихи Александр начал писать в юности, уже ранние его стихи отличаются поэтической грамотностью, первая публикация появилась в районной газете До 1980 года он был по преимуществу поэтом есенинской лирики.

Призвание к монашеству он ощутил уже в ранней юности (об этом свидетельствует поэтическая строка: «Хочу быть схимником»). В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. В 1981 году перешёл в Псково-Печерский монастырь, в котором в 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман — в честь преподобного Романа Сладкопевца. Служил на приходах Псковщины (посёлок Кярово, город Каменец), в Киево-Печерской лавре после её открытия. В 1985 году рукоположён в иеромонахи (мать его, Зоя Николаевна, тоже приняла монашеский постриг под именем Зосимы).

С 1994 года по благословению протоиерея Николая Гурьянова и митрополита Псковского и Порховского Евсевия иеромонах Роман жил в скиту Ветрово в Псковской области (большую часть этих лет он провёл там в одиночестве).