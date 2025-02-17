Выставка «Русская Голгофа» открылась в Великих Луках

Открытие выставки «Русская Голгофа» состоялось в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского в городе Великие Луки 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.
Фото: Великолукская епархия
Открытие приурочили празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и дню преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925).
На открытии выставки присутствовали владыка Сергий, епископ Великолукский и Невельский с духовенством и руководителями епархиальных отделов, администрация библиотеки имени Михаила Семевского, великолукские краеведы – Владимир Орлов, Людмила Скатова, Владимир Павлов, а также читатели библиотеки.
«В своем слове владыка Сергий подчеркнул особую значимость открытой выставки, связанную не только с тем, что Русская православная церковь в этом году молитвенно отмечает 100-летие со дня преставления ко Господу святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, но и с острой необходимостью сохранять историческую память о трагических событиях в жизни церкви и всего нашего народа», - сообщили в епархии.
Далее заместитель директора библиотеки имени Семевского Алена Эйсмант указала на использование в материалах вставки подлинных исторических документов, как одного из важных компонентов представленного на стендах матерела. Она также выразила благодарность детской художественной школе имени Большакова в лице ее директора Александры Вдовиной за предоставленные напольные стойки для экспонирования стендов.
Организатором проведения выставки в городах Великие Луки, Новоржев, Опочка и Новосокольники стала Великолукская епархия и епархиальный отдел культуры.
С 7 апреля выставка открыта в библиотеке имени Семевского ежедневно с 10:00 до 18:00 (кроме субботы) до 20 апреля. Вход свободный.