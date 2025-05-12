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В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ

Крупная международная конференция «Единение», организованная комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и приносимых святынь под патронатом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стартует в Печорах 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Цель форума — объединить опыт религиозных деятелей, экспертов, чиновников и бизнесменов в сферах паломничества, туризма, миссии и молодёжных инициатив.

За два дня конгресса выступят авторитетные спикеры, среди которых митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель комиссии РПЦ по развитию паломничества, а также высокопоставленные представители Минэкономразвития России, правительства Псковской области и специалисты отрасли туризма и молодежной политики. Среди приглашенных экспертов — руководство церковных миссий, туристического бизнеса, вузов и государственных институтов поддержки паломничества.

Основные цели мероприятия включают разработку предложений по улучшению стратегии паломничества в России, налаживанию международного сотрудничества, формированию новых маршрутов и форматов организации путешествий, учитывающих интересы верующих и светских туристов.

Официальное открытие конгресса пройдет завтра, 17 мая, на котором прозвучит обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам Конгресса, а также приветственные слова от главы Псковской митрополии, председателя комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, обращение заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, которое зачитает заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

На официальном открытии прозвучат 10 докладов на тему: «Современные вызовы и миссионерские возможности паломничества», «Туризм и паломничество», «Развитие паломничества на территории Союзного Государства», «Обменные паломнические маршруты между Россией и Белоруссией. Возможности и перспективы», «Паломничество как форма работы с молодёжью», «Возможности поддержки проектов, связанных с развитием религиозного туризма и паломничества», «Паломнические маршруты Беларусь-Россия», «Поддержка проектов для молодёжи, посвящённых патриотизму и традиционным ценностям», «Событийный календарь как возможность продвижения паломнических ресурсов», «Обучение профессионально подготовленных кадров для паломничества».

В рамках конгресса пройдут отдельные секции: «Миссионерство на маршруте: как превратить паломничество в проповедь» и «Паломничество и молодежь», а также обучение для руководителей паломнических служб и экскурсоводов.

Для всех участников, помимо двух дней работы конгресса, 18 мая будет возможность соприкоснуться со святынями Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Для паломнических служб и туристических компаний из регионов пройдет знакомство с возможностями приема групп.

Адрес проведения: Псковская область, город Печоры, улица. Юрьевская, дом 82-а.

Для участие необходимо зарегистрироваться на сайте комиссии. Контакт: +7 937 202-74-84.