←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 12.05.2025 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове 12.06.2025 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства» 10.06.2025 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 16.05.2025 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ 12.05.2025 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове
Церковь / События

Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове 

12.06.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Участники организованного к 30-летию возрождения храма князя Александра Невского в Пскове круглого стола поделились друг с другом воспоминаниями о событиях первой половины 90-х годов и рассказали много подробностей о реставрации главного псковского воинского храма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Встреча в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва началась с презентации выставки «История возрождение храма Александра Невского в завершении реставрации, приспособления и благоустройства 12.06.1995-2025», которую провёл архитектор-реставратор Игорь Лагунин. Все участники мероприятия также получили буклеты с фотографиями этой выставки.

После этого бывший губернатор Псковской области, председатель Псковского отделения Императорского Православного Палестинского общества Владислав Туманов рассказал, как возникла идея восстановить храм Александра Невского и чего ему это стоило, когда инфляция в считанные месяцы достигала 1000%. Он напомнил собравшимся, как первым из губернаторов новой России получил у патриарха Алексия II благословение на труды, как целый день «гонял чаи» с президентом Борисом Ельциным, убеждая того увеличить финансирование нашего приграничного региона, как выбивал деньги на реставрацию воинского храма и как лично отслеживал путь камаза с этими деньгами с Пермской фабрики Гознака в Псков.

По словам Владислава Туманова, псковичам особенно повезло в том, что на нашей земле ярко проявился талант подвижника и молитвенника отца Олега Тэора, который начал возрождать церковную жизнь в храме Александра Невского задолго до того, как там начались реставрационные работы.

Директор АО «Реставрационная мастерская» Евгений Макаров в свою очередь вспомнил, как трудно было в то время раздобыть для реставрации храма Александра Невского пиломатериалы нужной кондиции и как отец Олег Тэор не просто постоянно присутствовал в храме во время реставрации, а помогал рабочим дельными советами.

Другие реставраторы тоже подтвердили, что батюшка каждый день приходил в храм раньше, чем там начиналась рабочая планёрка, вспомнили, как он проводил службы в окружении строительных лесов и мешков с цементом, и как его деятельное присутствие убеждало всех в том, они занимаются важным и нужным делом. Участники круглого стола уверяли, что во время реставрации храма Александра Невского рабочие даже сквернословили меньше обычного и что присутствие отца Олега Тэора их не только воодушевляло, но и дисциплинировало.

Бывший главный инженер ГП «Псковреконструкция» Владимир Раскот, кроме того, рассказал, какой добротной и качественной оказалась конструкция здания храма Александра Невского. Даже после стольких лет варварской эксплуатации советской властью, когда в храме то разместили армейский клуб, то устроили склад, его стены не просто устояли, а в них не образовалось ни одной серьёзной трещины. Владимира Раскота особенно удивило, что в качестве изоляции между крышей и деревянными перекрытиями храма строители начала ХХ века использовали войлок, который впитывал влагу и не позволял ей просачиваться внутрь даже во время сильных дождей.

Владимир Раскот также в очередной раз порадовался, что реставраторы 90-х сумели спасти уникальные мозаичные полы в храме Александра Невского, хотя некоторые предлагали их «раздолбать» и сделать заново.

Реставраторы также вспомнили, как ради восстановления храма Александра Невского на заводе «Псковкирпич» в начале 90-х годов была перестроена целая производственная линия, чтобы изготавливать кирпич такой же толщины, длины и ширины, как в начале ХХ века. И как они принимали на месте каждую партию этого кирпича, чтобы не пропустить ни один бракованный.

Игорь Лагунин вдобавок напомнил, что в храме Александра Невского во время реставрации сделали не цементную отмостку, как раньше, а булыжную, чтобы улучшить его гидроизоляцию. И что реставраторам пришлось с нуля разрабатывать конструкцию хоров, поскольку в дореволюционном храме Александра Невского хоров не было, а в возрождённом храме они теперь есть.

Все собравшиеся, кроме того, подчеркнули, что восстановлением храма Александра Невского занимались легендарные псковские реставраторы, в том числе рабочие – каменщики и деревянщики, которые проделали поистине ювелирную работу. А сегодня, с сожалением констатировали участники круглого стола в Василёвке, тендеры на реставрацию псковских памятников архитектуры зачастую выигрывают иногородние фирмы, которые плохо себе представляют не только местную градостроительную специфику, но и в принципе имеют мало опыта в реставрации старинных зданий.

Завершая разговор, новый настоятель Троицкого собора отец Александр рассказал, что сам он появился на свет в 90-м году, всего за два года до начала возрождения храма Александра Невского, но при этом вырос с убеждением, что как будто бы родился в этом храме. Потому что запомнил строительные леса вокруг храма, а уже с 6 лет начал прислуживал в алтаре отцу Олегу. По словам отца Александра, у такого, казалось бы, молодого, по сравнению с остальными псковскими церквями, храма Александра Невского благодаря многим подвижникам и прошлого и настоящего впечатляющая славная история. А всё потому, что когда-то священник Олег Тэор решил во что бы то ни стало восстановить этот храм.

Когда передали слово отцу Олегу Тэору, он только поблагодарил всех собравшихся за труды и пожелал им многая лета. В ответ участники круглого стола пропели «многая лета» самому отцу Олегу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства» 12.06.2025, 11:120 Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского 11.06.2025, 21:402 Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО
11.06.2025, 09:150 Святителя Луку вспоминают православные 10.06.2025, 20:203 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 09.06.2025, 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова
08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью 08.06.2025, 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы
06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО 06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах 05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО
04.06.2025, 17:320 Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей 04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания 04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей 04.06.2025, 16:320 Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО
04.06.2025, 15:550 Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент 04.06.2025, 15:420 Ведется подбор епископа для Великолукской епархии 04.06.2025, 15:320 Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей — митрополит Матфей 04.06.2025, 15:040 Митрополит Матфей: Видеопоздравление псковского духовенства с 9 мая облетело весь мир
04.06.2025, 14:220 Митрополит Матфей: На Псковской земле много верующих 04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении 03.06.2025, 15:010 Звание Героя России присвоили погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию Савченко
31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре 29.05.2025, 22:160 Состоялась встреча митрополита Матфея и Николая Козловского 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 27.05.2025, 20:020 Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет
26.05.2025, 23:172 Зданию бывшей Духовной семинарии в Пскове вернут его вид до 1917 года 23.05.2025, 16:110 Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре 23.05.2025, 11:070 «Пастырь»: О роли и просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. ВИДЕО 23.05.2025, 09:150 Завершились работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове
22.05.2025, 12:543 Новый каменный храм построят в Пскове 21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек
19.05.2025, 21:200 Молебен в честь окончания учебного года проведут в Великих Луках 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре
17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая 17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни
17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение» 17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения 17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение»
17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах 16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии 16.05.2025, 16:580 Ивановский девичий монастырь на Завеличье станет темой очередных Александро-Невских бесед 16.05.2025, 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ
15.05.2025, 21:400 Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря 15.05.2025, 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой 15.05.2025, 16:340 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится в Пскове 18 мая 15.05.2025, 10:060 Заключенного из Великих Лук покрестили
14.05.2025, 21:430 Патриарх Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО псковского священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени 14.05.2025, 21:130 В Великих Луках открылся первый в регионе Епархиальный церковный музей 14.05.2025, 09:420 Началась установка иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсской деревне Посолодино 13.05.2025, 20:360 Троицкий собор организовал сбор помощи семье погибшего клирика
13.05.2025, 11:200 Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника 13.05.2025, 07:300 Завершился монтаж системы водоотведения в церкви Николы со Усохи в Пскове 12.05.2025, 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове 12.05.2025, 11:480 Епархиальный музей откроется в Великих Луках 14 мая 
11.05.2025, 19:200 Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ 11.05.2025, 13:390 Принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин состоялось 11 мая 11.05.2025, 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме
09.05.2025, 10:100 «Пастырь.Защитники Отечества»: Архимандрит Алипий. ВИДЕО 08.05.2025, 23:000 Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам 08.05.2025, 15:390 Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия 08.05.2025, 13:580 Приняты работы по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru