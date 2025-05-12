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Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове

Участники организованного к 30-летию возрождения храма князя Александра Невского в Пскове круглого стола поделились друг с другом воспоминаниями о событиях первой половины 90-х годов и рассказали много подробностей о реставрации главного псковского воинского храма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Встреча в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва началась с презентации выставки «История возрождение храма Александра Невского в завершении реставрации, приспособления и благоустройства 12.06.1995-2025», которую провёл архитектор-реставратор Игорь Лагунин. Все участники мероприятия также получили буклеты с фотографиями этой выставки.

После этого бывший губернатор Псковской области, председатель Псковского отделения Императорского Православного Палестинского общества Владислав Туманов рассказал, как возникла идея восстановить храм Александра Невского и чего ему это стоило, когда инфляция в считанные месяцы достигала 1000%. Он напомнил собравшимся, как первым из губернаторов новой России получил у патриарха Алексия II благословение на труды, как целый день «гонял чаи» с президентом Борисом Ельциным, убеждая того увеличить финансирование нашего приграничного региона, как выбивал деньги на реставрацию воинского храма и как лично отслеживал путь камаза с этими деньгами с Пермской фабрики Гознака в Псков.

По словам Владислава Туманова, псковичам особенно повезло в том, что на нашей земле ярко проявился талант подвижника и молитвенника отца Олега Тэора, который начал возрождать церковную жизнь в храме Александра Невского задолго до того, как там начались реставрационные работы.

Директор АО «Реставрационная мастерская» Евгений Макаров в свою очередь вспомнил, как трудно было в то время раздобыть для реставрации храма Александра Невского пиломатериалы нужной кондиции и как отец Олег Тэор не просто постоянно присутствовал в храме во время реставрации, а помогал рабочим дельными советами.

Другие реставраторы тоже подтвердили, что батюшка каждый день приходил в храм раньше, чем там начиналась рабочая планёрка, вспомнили, как он проводил службы в окружении строительных лесов и мешков с цементом, и как его деятельное присутствие убеждало всех в том, они занимаются важным и нужным делом. Участники круглого стола уверяли, что во время реставрации храма Александра Невского рабочие даже сквернословили меньше обычного и что присутствие отца Олега Тэора их не только воодушевляло, но и дисциплинировало.

Бывший главный инженер ГП «Псковреконструкция» Владимир Раскот, кроме того, рассказал, какой добротной и качественной оказалась конструкция здания храма Александра Невского. Даже после стольких лет варварской эксплуатации советской властью, когда в храме то разместили армейский клуб, то устроили склад, его стены не просто устояли, а в них не образовалось ни одной серьёзной трещины. Владимира Раскота особенно удивило, что в качестве изоляции между крышей и деревянными перекрытиями храма строители начала ХХ века использовали войлок, который впитывал влагу и не позволял ей просачиваться внутрь даже во время сильных дождей.

Владимир Раскот также в очередной раз порадовался, что реставраторы 90-х сумели спасти уникальные мозаичные полы в храме Александра Невского, хотя некоторые предлагали их «раздолбать» и сделать заново.

Реставраторы также вспомнили, как ради восстановления храма Александра Невского на заводе «Псковкирпич» в начале 90-х годов была перестроена целая производственная линия, чтобы изготавливать кирпич такой же толщины, длины и ширины, как в начале ХХ века. И как они принимали на месте каждую партию этого кирпича, чтобы не пропустить ни один бракованный.

Игорь Лагунин вдобавок напомнил, что в храме Александра Невского во время реставрации сделали не цементную отмостку, как раньше, а булыжную, чтобы улучшить его гидроизоляцию. И что реставраторам пришлось с нуля разрабатывать конструкцию хоров, поскольку в дореволюционном храме Александра Невского хоров не было, а в возрождённом храме они теперь есть.

Все собравшиеся, кроме того, подчеркнули, что восстановлением храма Александра Невского занимались легендарные псковские реставраторы, в том числе рабочие – каменщики и деревянщики, которые проделали поистине ювелирную работу. А сегодня, с сожалением констатировали участники круглого стола в Василёвке, тендеры на реставрацию псковских памятников архитектуры зачастую выигрывают иногородние фирмы, которые плохо себе представляют не только местную градостроительную специфику, но и в принципе имеют мало опыта в реставрации старинных зданий.

Завершая разговор, новый настоятель Троицкого собора отец Александр рассказал, что сам он появился на свет в 90-м году, всего за два года до начала возрождения храма Александра Невского, но при этом вырос с убеждением, что как будто бы родился в этом храме. Потому что запомнил строительные леса вокруг храма, а уже с 6 лет начал прислуживал в алтаре отцу Олегу. По словам отца Александра, у такого, казалось бы, молодого, по сравнению с остальными псковскими церквями, храма Александра Невского благодаря многим подвижникам и прошлого и настоящего впечатляющая славная история. А всё потому, что когда-то священник Олег Тэор решил во что бы то ни стало восстановить этот храм.

Когда передали слово отцу Олегу Тэору, он только поблагодарил всех собравшихся за труды и пожелал им многая лета. В ответ участники круглого стола пропели «многая лета» самому отцу Олегу.