Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО

Концерт «Хранитель церкви русской» к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона состоялся 13 августа в Псковском кремле, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Участниками концерта стали Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, камерный хор «Кант» (Заслуженный коллектив народного творчества). Дирижёр — Алексей Репников. Регент — Мария Быкова. Солисты: диакон Тихон Васильев, Надежда Цыганова, Евгения Шаламова. Чтецы протоиерей Андрей Вахрушев, Линда Ахметзянова (лауреат премии «Золотая маска»), Николай Яковлев (лауреат премии «Золотой софит»). Режиссёр — Александр Суховский.

Напомним, что сегодня в Троицкий собор Пскова привезли мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Приложиться к мощам святителя псковичи смогут и завтра, 14 августа.

Памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа.

Также в 2025 году, в год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».