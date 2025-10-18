←   ПЛН
 
Церковь / События

4 ноября православные чтут Казанскую икону Божией Матери

04.11.2025 12:56|ПсковКомментариев: 0

4 ноября кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери — одной из самых чтимых в Русской православной церкви.

Фотографии: Псково-Печерский монастырь. Этот образ Казанской Божией Матери был написан архимандритом Алипием (Вороновым) и подарен им протоиерею Николаю Секретареву, часто приезжавшему в Печоры вместе со своими детьми. По кончине же отца Николая, его сын - архимандрит Тихон (Секретарев), будучи наместником Псково-Печерского монастыря, вернул икону в обитель. Сейчас она находится в алтаре Успенского храма.

Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

С чудотворной иконы было сделано несколько списков. Один из них был отправлен в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре Первом был перенесен в Санкт-Петербург. К XIX веку Казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой.

В начале ХХ века Казанская икона пропала. Некто Варфоломей Чайкин похитил ее из Богородицкого монастыря, продал оклад и драгоценности, а саму икону сжег в печи. Однако существует легенда, что благодаря привычке игуменьи монастыря на ночь подменять настоящую икону точным списком, вор похитил и уничтожил всего лишь копию, а подлинник сохранился, пишет Calend.ru.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — говорили люди. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», — верили люди. Об удачном браке складывали поговорки и приметы: «Выбирай корову по рогам, а девку по родам (по родителям)»; «Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи»; «Жениться скорее — в дому прибыльнее». Если же девушку замуж никто не звал, она совершала специальный обряд. На Казанскую она вставала рано утром и отправлялась в березовую рощу, чтобы найти лист, обернутый в иней. В такой лист нужно было глянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов.

Источник: Псковская Лента Новостей
