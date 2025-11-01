Общество

День народного единства: как отпраздновать в Пскове

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В преддверии праздника организуются различные просветительские и культурно-образовательные акции. В российских городах политические партии и общественные движения проводят митинги, шествия и благотворительные акции. Главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, состоятся в сердце праздника — Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.

В Пскове сегодня главный праздник «В единстве наша сила» пройдет в Доме офицеров, начало в 14.00. Будет концерт с передачей Знамени Победы в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы» от Псковской области Республике Коми.

В честь Дня народного единства национальный парк «Себежский» приглашает всех желающих на территорию мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревню Самолва на день открытых дверей.

Также 4 ноября в Псковском музее-заповеднике пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Бесплатное массовое катание на коньках для молодежи организуют в Ледовом дворце Пскова 4 ноября, начало в 10.45, акция продлится час.

Праздник продолжится и завтра. Библиотеки Пскова подготовили для горожан насыщенную программу мероприятий 5 ноября. Читателей ждут этнографические квесты, исторические экскурсы, творческие выставки и викторины, посвященные культуре и истории многонациональной России.

Напомним, 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых, пишет Calend.ru.

Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, которая была прислана из Казани князю Пожарскому и стала покровительницей народного войска, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания. На Красной площади Москвы стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в 1636-1637 годах в память о героях, освободивших столицу.