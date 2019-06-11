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Протоиерей Олег Тэор возглавил заупокойную литию, прошедшую в Пскове в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Пскове прошли заупокойные богослужения по воинам, погибшим за веру и Отечество.

Заупокойную литию по погибшим у могилы Неизвестного солдата на площади Победы города Пскова возглавил руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Российской Федерации, настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

За богослужением молились представители городской власти, правоохранительных органов и военных структур, ветераны войны и псковичи, собравшиеся в этот день отдать дань уважения погибшим защитникам нашей Родины.

По окончании заупокойной литии состоялось торжественное возложение гирлянды Славы, а также цветов к могиле Неизвестного солдата, как дань вечной памяти беспримерного подвига бойцов нашей армии в годы Великой Отечественной войны.