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Церковь / Новости епархии

Псково-Печерский монастырь вошел в десятку самых посещаемых святынь России

01.10.2019 09:53|ПсковКомментариев: 0

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок.

Туристы-паломники назвали Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Республике Карелия (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%) самыми интересными православными cвятынями, куда хочется возвращаться снова и снова.

В число самых посещаемых монастырей России также вошли Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области (по 10,2%), Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, набравшие по 6,12% голосов.


Меньше всего голосов в опросе про самые популярные православные монастыри для паломников набрали Князе-Владимирский монастырь в Иркутске (4,08%) и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,04%).

Десять самых популярных монастырей для паломнических поездок по стране:


1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, 24,49%,
2. Валаамский монастырь в Республике Карелия, 18,37%,
3. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, 12,24%,
4-5. Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области, 10,2%,
6-7-8. Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, 6,12%,
9. Князе-Владимирский монастырь в Иркутске, 4,08%,
10. Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,04%.

* Процент голосов опроса в социальных сетях
Источник: Псковская Лента Новостей
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