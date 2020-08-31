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Престольный праздник отметили в Снетогорском женском монастыре. ФОТО

Сегодня, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Иннокентий (Селезнев), благочинный монастырей Псковской епархии; протоиерей Александр Савельев, старший клирик Снетогорского монастыря; иеромонах Василий (Бурков), исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; клирики Снетогорской обители.

Песнопения литургии исполнил хор сестер обители под управлением монахини Михаилы (Писаревой). За богослужением молились сестры и многочисленные прихожане обители, а также паломники, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Всем богомольцам в этот день были вручены иконки Пресвятой Богородицы «Умиление» Псково-Печерской.