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Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, в заседании, которое прошло сегодня в северной столице, приняли участие глава Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя оргкомитета, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан, проректор по культуре, декан факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева и другие.

«Торжества в честь 800-летия Александра Невского пройдут в 2021 году по всей России. Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Для нас имя этого великого воина и государственного деятеля имеет особое значение. Он – небесный покровитель нашего города. И мы должны провести юбилейные торжества на высоком уровне», – сказал губернатор Александр Беглов, открывая заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

На заседании рассмотрели реализацию городских мероприятий в 2020 году и обсудили планы. Александр Беглов отметил, что над подготовкой торжеств совместно работают правительство города, Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации, бизнес. «Городской план включен в общероссийскую программу», – сказал он. В ходе заседания было предложено провести световое шоу, посвященное Александру Невскому и его эпохе.

В декабре 2020 года на территории парка «Россия – моя история» откроется фотовыставка «Во имя Святого Князя». Как отметил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), в 2021 году эту выставку можно провести в таких же исторических комплексах и в других регионах страны. «Это было бы подарком от Петербурга всей России», – сказал владыка.

Александр Беглов поддержал эту инициативу. «Имя Александра Невского почитают и уважают во всех уголках нашей страны», – подчеркнул он.

По итогам заседания оргкомитета губернатор дал поручения профильным комитетам проработать все внесенные предложения.

«До юбилейного года осталось совсем немного. Он особенный и должен запомниться надолго», - сказал губернатор.

Он также предложил синхронизировать городской план празднования юбилея с планом Ленинградской области. «Они будут дополнять друг друга, и празднование получит больший масштаб, прозвучав по всей России», – отметил Александр Беглов.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», подписанном в 2014 году, утвержден федеральный план юбилейных мероприятий.