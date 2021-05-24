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Получить консультацию у психологов смогут псковичи в храме Анастасии Узорешительницы

Отдел больничного служения Псковской епархии совместно с практикующими психологами города Пскова сообщил о создании службы психологической помощи семье в кризисной ситуации, которая будет работать при храме Анастасии Узорешительницы в Детском парке.

В храме два раза в месяц проходят молебны о семейном благополучии и даровании детей, а теперь по окончании молебнов за чашкой чая будут проводиться беседы со священником и психологом по вопросам семьи, материнства и детства, в том числе проблемам бесплодия, кризисов в семье, взаимоотношений в паре и др.

Такие встречи будут проходить в первое и последнее воскресенье месяца в храме Анастасии Узорешительницы после завершения молебнов (начало молебна – 13.00). Темы встреч будут публиковаться в группе храма «Вконтакте».

Индивидуальные консультации будут проходить по предварительной записи. На данный момент работу службы будут обеспечивать два специалиста – практикующих психолога.

К перинатальному психологу Оксане Кузнецовой можно обратиться по вопросам доабортного консультирования, переживания горя в связи с потерей ребенка на любом сроке беременности, а также в случае, если в семье имеется ребенок с особенностями развития.

Консультирование по проблеме супружеской измены будет осуществлять клинический психолог Дарья Иванова. Психологи службы вместе со священником готовы помочь псковичам найти ответы на многие вопросы и быть рядом в сложных жизненных ситуациях.

Все вышеперечисленные направления индивидуальных и групповых консультаций осуществляются бесплатно.

Адрес храма: г. Псков, Октябрьский проспект, 9.