Фото: «Российская газета», rg.ru
В ближайшие дни крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках. Ранее православной святыне могли поклониться жители Пскова.
Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
График мероприятий, связанных с приездом святых мощей святого благоверного великого князя в Печоры, Порхов и Великие Луки:
30 июля, пятница, Михайловский собор, Печоры
8.00 – 10.00 - божественная литургия в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон
10.00 – 10.20 - молебен святому благоверному великому князю Александру Невскому
10.20 – 13.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам
30 июля, пятница, Никольский храм, Порхов
16.00 – 16.20 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому
16.20 – 20.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам
31 июля, суббота, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки
8.20 - 10.00 - божественная литургия
10.00 - 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому
10.30 - 16.30 - служение молебнов с акафистом
17.00 - 20.00 - вечернее богослужение
1 августа, воскресенье, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки
8.20 - 10.00 - божественная литургия
10.00 - 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому
10.30-16.30 - служение молебнов с акафистом
17.00-20.00 - вечернее богослужение
Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.