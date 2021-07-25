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Крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках

Фото: «Российская газета», rg.ru

В ближайшие дни крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках. Ранее православной святыне могли поклониться жители Пскова.

Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

График мероприятий, связанных с приездом святых мощей святого благоверного великого князя в Печоры, Порхов и Великие Луки:

30 июля, пятница, Михайловский собор, Печоры

8.00 – 10.00 - божественная литургия в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

10.00 – 10.20 - молебен святому благоверному великому князю Александру Невскому

10.20 – 13.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

30 июля, пятница, Никольский храм, Порхов

16.00 – 16.20 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

16.20 – 20.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

31 июля, суббота, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки

8.20 - 10.00 - божественная литургия

10.00 - 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

10.30 - 16.30 - служение молебнов с акафистом

17.00 - 20.00 - вечернее богослужение

1 августа, воскресенье, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки

8.20 - 10.00 - божественная литургия

10.00 - 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

10.30-16.30 - служение молебнов с акафистом

17.00-20.00 - вечернее богослужение

Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.