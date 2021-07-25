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Митрополит Тихон вручил псковскому врачу медаль за самоотверженность в лечении ковид-пациентов

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил заместителю главного врача по лечебной части Самиру (Сергию) Салимовичу Аль-Араби, медаль «Патриаршая благодарность» за самоотверженный труд в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Награждение проходило в реанимационной зоне 23 июля в Псковской областной инфекционной больнице, где митрополит Тихон перед этим исповедовал и причастил многих больных.

Напомним, ранее по ходатайству псковского архиерея медалей патриаршей благодарности за самоотверженный труд в лечении больных коронавирусной инфекцией удостоился целый ряд псковских медиков.