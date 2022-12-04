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Великого князя Александра Невского вспоминают 6 декабря

Великого князя Александра Невского вспоминают 6 декабря.

«Бой Александра Невского с ярлом Биргером», картина Алексея Кившенко. Фото: общественное достояние

В рамках праздника в храме Александра Невского города Пскова в 9.00 состоится божественна литургия, в которой примут участие все клирики. В 18.30 организуют соборование, в 19.15 в храме проведут молебен о восстановлении мира.

Великий князь Александр Невский — талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Православная Церковь прославила князя и за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений, уточняет calend.ru.

Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

Понимая, что монгольское рабство — это унизительное и тяжкое бремя, он, тем не менее, приложил немало усилий к сохранению мира с Ордой, который давал ему возможность все силы бросить на отражение агрессии со стороны католического запада. Окатоличивание для православной Руси означало не только физическое уничтожение, но и духовную смерть.

В отличие от татар крестоносцы, благословленные римским папой, не только грабили и убивали, но и несли разрушение основ православной духовной культуры русского народа. Почитание князя Александра как святого началось почти сразу же после его кончины.

6 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского, началось контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году день Ледового побоища совпал с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья имени Александра Невского.

По сей день в русском народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет рубежи Российского государства.