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Автоматические сканирующие системы установили в Псково-Печерском монастыре

Исследования объектов культурного наследия продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Работы проводят Московский инженерно-физический институт, физический институт Российской академии наук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Ученые установили автоматические сканирующие системы. В онлайн режиме они проводят микро- фотографирование с шагом 1 микрон, затем проводят сшивку нескольких слоев в единый трек, и получается единая система координат для всех фотопластин, установленных в детекторах», - рассказали реставраторы.

Подобных устройств в России несколько, в Москве и Московской области. Методика проста в реализации, эффективна, не требует присутствия людей во время работы детекторов, отметили специалисты.

На фото: размещение эмульсинных слоев внутри детекторов

«В 2022 году благодаря этой методике в Даниловом монастыре в городе Переяславль-Залесский найдены неизвестные полости между церквями, помещения в замурованных подвалах церкви. Результаты исследования получили высокую оценку и премию Макарьевского фонда за естественно-научные работы», - добавили в АНО «Возрождение».