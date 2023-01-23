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Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе

Создание купола часовни во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского завершили в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

«Примите наше восхищение мастерством и скоростью работ. И древний псковский орнамент...», - восхитилась женщина в комментариях.

Напомним, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.