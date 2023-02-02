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Пять печей установили в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсском Посолодино

Монтаж печей, устроенных по типу «голландской печи», закончили в храме Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото: АНО «Возрождение»

«"Голландки" привлекают быстрым прогревом и медленным остыванием. Если же печкой долгое время не пользовались, то для ее "разгона" не нужна дополнительная протопка: топить можно сразу», - рассказали реставраторы.

Эксперты отметили, что для голландских печей свойственна повышенная теплоотдача.

«Среди преимуществ "голландки" - то, что печь занимает немного места в помещении (минимально это может быть полметра на полметра)», - заметили в АНО «Возрождение».

Всего в храме устроили пять печей.