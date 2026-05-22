Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая чествуют сегодня православные

22 мая Русская Православная церковь отмечает память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Это празднование было установлено еще в 1087 году.

Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и православный мир. Но именно в России даже далекие от церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским народом Святого. Помимо посвященных ему особых праздников память святителя Николая Чудотворца Церковь отмечает каждый четверг. Часто поминается святой Николай на богослужениях и в другие дни недели.

Народный календарь различает два дня, посвященных Николаю Угоднику: Никола Зимний — 19 декабря, и Никола Вешний (летний) — 22 мая.

Святой Николай проявлял милосердие даже к человеку, совершившему страшный грех, если тот глубоко и искренне повинился. Так, он простил правителя города, за мзду осудившего невинных, и не стал жаловаться на него императору. И он же мог быть неожиданно резким: на Вселенском соборе в Никее в 325 году, возмутившись упорством еретика Ария, ударил его по щеке, за что собравшиеся епископы постановили лишить святого Николая святительского (епископского) сана.

По преданию, он был даже заключен в темницу. Но знамение, которое епископы получили во сне, убедило их вернуть святителю свободу. Смысл его поступка для верующих отнюдь не во вседозволенности, но в активном неприятии любой неправды: резкость святителя была вызвана тем же чувством, которое некогда побудило его вырвать меч из рук палача.

Святой Николай прославляется и как чудотворец: по его молитвам происходили чудесные исцеления и даже воскрешения из мертвых, стихали бури на море, а ветер нес корабль туда, куда было нужно святителю. Церковь знает также множество случаев, когда чудесами оборачивались молитвенные обращения верующих к святому Николаю и после его кончины.

Скорый и милосердный помощник страждущих, бессребреник и благотворитель, чутко откликающийся на беду и боль людей; строгий пастырь-наставник, остро переживающий любую неправду и решительно восстающий против нее, — в этих чертах святого Николая православные видят не противоречивость характера, а свидетельство живой полноты его святости, пишет calend.ru.