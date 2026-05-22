Архиерейский хор Псково‑Печерского монастыря выступил в московском «Зарядье»

Сольный концерт Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря прошел в Московском концертном зале «Зарядье» 21 мая, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской епархии.
Сольный концерт Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря был посвященн празднику Вознесения Господня.
В исполнении хора прозвучали богослужебные и духовные песнопения, народные песни и произведения известных авторов. Почетными гостями концерта стали митрополит Псковский и Порховский Матфей и митрополит Звенигородский Арсений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Запись концерта будет опубликована в ближайшее время.