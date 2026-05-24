День тезоименитства отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла — просветителей славян, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) отмечает день своего тезоименитства.

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в городе Ленинграде.

После окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году со степенью кандидата богословия.

3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года – во иеромонаха.

27 января 2009 года Поместным Собором Русской Православной Церкви избран Патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля 2009 года состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.

