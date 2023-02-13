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В строящуюся часовню в Пушкиногорском районе передали икону святого Тимофея

В часовню во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского завершили в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Существующие иконописные изображения баженного Тимофея Святогорского, к сожалению, не соответствуют данным о святом, имеющемся в единственном источнике, описывающем события явления Святогорских икон баженному Тимофею и народу пригорода Воронич в 1563–1569 гг. – Святогорской повести», - говорится в видео.

Ознакомившись с положением дел в иконографии блаженного, художник–реставратор преподаватель кафедры живописи и рисунка СПбГУПТД, член СПб Союза Художников, член Петровской Академии наук и искусств Наталья Быкова предложила написать икону святого для Казанской церкви на Тимофеевой горке.

Работы начались в 2020 и продолжились до конца 2022 года. Основой для создания иконы являлись сведения Святогорской повести, описывающей священные события. В процессе работ неоднократно проводились совместные консультации настоятеля церкви протоирея Михаила Иванова и Натальи Быковой.

Работу над иконой завершили в в декабре прошлого года. Её передали в Казанскую церковь Пушкинских Гор.

Напомним, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни, и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.