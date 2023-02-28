Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон Шевкунов освятил отреставрированный Варваринский храм в Печорах

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов провёл чин освящения храма святой Великомученицы Варвары в городе Печоры сегодня, 4 марта. Он поблагодарил настоятеля храма иерея Дмитрия Головнева, генерального директора АНО «Возрождение» Дениса Василенко и руководителя реставрации Александра Гринцевича с успешно и качественно выполненными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Храм ждал этого часа с 1779 года. С храмом святой великомученицы Варвары у многих с ним связана вся жизнь. Многие просто молятся здесь или хотя бы иногда заходят в этот очень благодатный храм. Мы все помним нашего замечательного отца Евгения, который много много десятилетий служил в этом храме», – отметил владыка.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Храм Великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах проходили по программе АНО «Возрождение».

Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас. Это один из немногих православных храмов народности сето, проживающей в Печорах и Печорском районе.