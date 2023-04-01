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Икона Богородицы мироточила в Пскове

Икона Пресвятой Богородицы мироточила в храме Святого преподобного Сергия Радонежского с Залужья в Пскове (улица Свердлова, 42а).

Фото здесь и далее: отец Константин / «МК в Пскове»

22 марта, в День сорока мучеников, на святом образе заметили пять масляных линий. «Божья благодать нарушает все законы материального мира и Дух Святой где хочет, там и дышит», - прокомментировал необычное явление настоятель храма отец Константин.

Подобное событие происходит второй раз. Впервые масляные подтеки и капли на иконе увидели 21 апреля 2022 года. Образ был практически весь покрыт струями и многочисленными каплями, пишет «МК в Пскове».

«По мнению некоторых скептиков, масляные подтеки и капли могли появиться из-за лампадки, которая может брызгать маслом из-за сильного нагрева. Но тогда были бы запачканы и другие иконы в храме, но следы появились только на Богородице», - рассказал отец Константин.

Чтобы официально признать факт мироточения, необходимо провести наблюдение, а затем отправить выделяемый материал на экспертизу. Для этого, пояснил настоятель храма, по благословению Псковской епархии с иконы Пресвятой Богородицы стерли все подтеки, а ее поместили под стекло.

Сейчас за святым образом будут наблюдать и в случае, если вновь появятся масляные выделения, их отправят на исследование. От Богородицы также убрали лампадку, чтобы исключить вероятность попадания с нее масляных брызг.