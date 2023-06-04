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Кирпичный декор Большой звонницы восстанавливают в Псково-Печерском монастыре

Кирпичный декор Большой звонницы Псково-Печерского монастыря восстанавливают реставраторы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

На северном (главном) фасаде Большой звонницы сохранились фрагменты первоначального кирпичного декора, обрамлявшего арочные перемычки пролетов звона.

В ХIХ веке при смене покрытия на скатную кровлю и появлении прямого деревянного карниза верхняя часть щипцов и декора была срублена.

При обследовании и в процессе работ уклон щипцов и рисунок кирпичного декора уточнился.

Проектом было предложено и согласовано восстановление верхних частей щипцов и кирпичного декора, насколько это возможно при сохранении скатной кровли и поднятии карниза XIX века на 40 сантиметров (размер, при котором сохраняется конструкция второго яруса звона, начала XVIII века).

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной.

Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.