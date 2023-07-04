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Реставрация главки башни Святых ворот завершается в Псково-Печерском монастыре

Завершается реставрация главки объекта культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Башня возведена ориентировочно в 1662-1664 годах как дополнительное укрепление, чтобы противостоять атакам шведского войска.

В начале XVIII века, по указу Петра I, башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, приобрела новую парадно-дозорную функцию.

Специалисты реализуют проект реставрации и приспособления памятника истории и архитектуры.

Работами руководит АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил крест для Петровской башни.

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Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.