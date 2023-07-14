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Звонари провели мастер-классы на колоколах на празднике 150-летия дедовичского храма

Мастер-классы по колокольному звону провели на празднике 150-летия храма Архангела Михаила в деревне Вышегород Дедовичского района 15 июля. Об этом сообщается в группе школы звонарей при храме святых Жен-мироносиц в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Школа звонарей храма свв. Жен-Мироносиц Псков / «ВКонтакте»

«Звонари, выпускники и ученики нашей школы дали праздничные звоны и провели мастер-классы для всех прихожан и желающих познакомится с колоколами и колокольным звоном», - отметили в группе.

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Церковь Архистратига Михаила построена в 1873 году. Закладка храма последовала 16 июня 1863 года. Он сооружен на иждивение полковника Петра Ивановича Бибикова, супруги его Анны Александровны, сыновей их генерал-лейтенанта Василия, генерал-майора Александра и тайного советника Николая Бибиковых. Храм был построен как усыпальница. В родовом склепе находилось пять захоронений, четыре из них, в том числе и могила П.И. Бибикова, были разграблены. Останки Петра Ивановича Бибикова без лишнего шума и почестей были перезахоронены на вышегородском кладбище, вместе с сохранившимися сапогами и именной саблей, ловко подмененной на похожую, но ценности не имеющей. Родовое имение Бибиковых находилось в двух километрах от Вышегорода, а в деревне Петрово.

Художественные особенности и своеобразие храма Михаила Архангела обусловлены гармоничной связью с ландшафтом местности, масштабностью. Архитектуре основного сооружения Храма Архангела Михаила в Вышегороде соответствует трехъярусная колокольня с мощными проездными воротами в первом ярусе, декорированными столбами-пилястрами и удлиненными гирьками. Самым нарядным является второй ярус, обработанный по углам округленными пилястрами и имеющий готические арочные формы. Третий ярус представляет собой восьмерик звонов и располагает четырьмя пролетами, при этом, простенки оформлены нишами и завершаются щипцами. Завершение колокольни выполнено при помощи шлемовидной главки.