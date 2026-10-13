День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского отмечают сегодня православные

Святитель Михаил — киевский митрополит, присланный из Константинополя в 988 году для крещения Руси. Будучи сирийцем, он активно распространял христианство: строил храмы, назначал священников, уничтожал языческих идолов. Скончался в Киеве, первоначально был погребён в Десятинной церкви, позже мощи перенесены в Киево-Печерскую Лавру. Хотя некоторые летописи называют его вторым митрополитом, традиционно почитается первым предстоятелем Русской Церкви.

Изображение: «Азбука веры»

Митрополит Михаил родом из Сирии. В 988 году, во время Крещения Владимирова, он был прислан к великому князю в Корсунь патриархом Цареградским Николаем Хрисовергом. Из Корсуни прибыл митрополит в Киев вместе с великим князем Владимиром. Михаил был ревностный распространитель христианства; проходя обширные страны, он насаждал семена веры Христовой. Митрополиту Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, а прибывшим с ним из Царяграда монахам – основание монастыря Киево-Межигорского. Михаил везде, где только мог строить церкви, ставил священников и диаконов и ниспровергал идолов. Летописи говорят, что народ, прилепленный к древнему суеверию, не без прискорбия смотрел на сокрушение своих идолов.

Святитель Михаил скончался в Киеве; его мощи открыто почивали в великой соборной Печерской церкви. В надписи при раке его на решетке было изображено, что святитель преставился в 992 году, и был погребен в Десятинной церкви. При Печерском игумене Феоктисте мощи святителя Михаила были перенесены в Антониеву пещеру, а по представлению архимандрита Романа Копы и по именному указу 23 июля 1730 года, перенесены 1 октября того же года в великую церковь (Печерскую).

Когда точно святитель Михаил причтен к лику угодников, неизвестно. Многие полагают, что с самого перенесения мощей его в пещеры в 1638 году.

Святитель Михаил почитается первым Киевским митрополитом. Некоторые летописи называют его вторым, а первым — грека Леонтия или Леова, а в Новгородском летописце роспись митрополитов начинается с Феопемпта (1037 г.).

До XIII века митрополиты жили постоянно в Киеве. Опустошение этого города заставило их перенести престол митрополии во Владимир на Клязьму, а потом, в начале XIV века, в Москву, где и правили они Российскою Церковью до установления патриаршества в 1589 году. Митрополиты Всероссийские именовались сперва Киевскими и всея России. По установлении патриаршества Киевские митрополиты, по причислении их к Российской иерархии, занимали первое место после патриархов, пишет «Азбука веры».