Церковь / Новости епархии

Шесть докладчиков выступят на конференции в Пскове в 10-ю годовщину памяти отца Павла Адельгейма

Церковно-общественная конференция, посвященная 10-й годовщине памяти протоиерея Павла Адельгейма, состоится в Пскове 5 августа. Мероприятие проведут в фойе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

В рамках мероприятия планируется презентация книги проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-Божьи», а также выступления докладчиков по темам:

«Что может и должен делать современный священник, и чего ждут от него миряне» - профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. «Понятие мученичества и исповедничества в современном церковном сознании» - писатель, доктор исторических наук Сергей Бычков (Москва). «Проповедь как размышление о вере» - культуролог, профессор Российской академии государственной службы Владимир Шаронов (Калининград). «Богослужебный язык и его перевод как миссионерская проблема» - протоиерей Георгий Иоффе (Санкт-Петербург). «Власть архиерейская в трудах и служении отца Павла Адельгейма» - кандидат исторических наук Константин Обозный (Псков). «Церковное право в постсоветской России: состояние, проблемы, перспективы» - протоиерей Константин Костромин (Санкт-Петербург).

Модератор конференции – проректор Санкт-Петербургской духовной академии по науке протоиерей Константин Костромин.

Мероприятие начнется в 14.00. Адрес: Псков, улица Пушкина, 13.

Напомним, 1 августа 1938 года родился Павел Анатольевич Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

Смотрите также Проповеди отца Павла Адельгейма сравнили с речью полководца перед битвой

5 августа, в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове также состоится вечер памяти.

Смотрите также Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове

2 августа в Пскове состоялась презентация книги «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма.