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Церковь / Новости епархии

Опубликована афиша мероприятий на день памяти отца Павла Адельгейма в Пскове

02.08.2023 20:49|ПсковКомментариев: 0

День памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове 5 августа. Афишу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставил заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Напомним, видеотрансляцию церковно-общественной конференции «Божие и человеческое в церковной жизни» можно будет посмотреть в соцсетях. 

1 августа 1938 года родился Павел Анатольевич Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

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2 августа в Пскове состоялась презентация книги «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма.

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Теги: #псков #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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