Старую главку храма Старого Вознесения демонтировали в Пскове. Об этом сообщается в группе компаний «Спектр» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа компаний «Спектр» / «ВКонтакте»
«На несколько минут заглядываем в Псков, чтобы рассказать о последних новостях. Продолжаем реставрационные работы по церкви Старое Вознесение. Позади этапы замены кровли, замены и покраски деревянных перекрытий», - говорится в сообщении.
Сейчас проводится подготовка к замене большой главки — полностью демонтирована старая главка, смонтированы строительные леса и защитное покрытие кровли. Также будет заменена и малая главка.
Храм располагается по адресу: Советская улица, 64а.