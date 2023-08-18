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Старую главку храма Старого Вознесения демонтировали в Пскове

Старую главку храма Старого Вознесения демонтировали в Пскове. Об этом сообщается в группе компаний «Спектр» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа компаний «Спектр» / «ВКонтакте»

«На несколько минут заглядываем в Псков, чтобы рассказать о последних новостях. Продолжаем реставрационные работы по церкви Старое Вознесение. Позади этапы замены кровли, замены и покраски деревянных перекрытий», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится подготовка к замене большой главки — полностью демонтирована старая главка, смонтированы строительные леса и защитное покрытие кровли. Также будет заменена и малая главка.

Храм располагается по адресу: Советская улица, 64а.